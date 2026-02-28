Beşiktaş, Kocaeli'den 3 puanla dönüyor

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi çıkışını sürdürdü.

Siyah beyazlılar 24. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldu. Müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı.



Beşiktaş, Kocaelispor'u 1-0 yendi. Maçın tek golü Agbadou'dan geldi. Agbadou, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a attı

Puanını 46 yapan Beşiktaş bu skorla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Beşiktaş'ta cezalı Orkun Kökçü ve sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure forma giyemedi.



SERGEN YALÇIN CEZALIYDI

Sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın da Kocaelispor karşısında takımının başında yer almadı.



2 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi.



Kocaelispor 0 - Beşiktaş 1



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



45' İlk yarı isabatli şut ve kart olmadan sona erdi

İKİNCİ DEVRE



52' Agbadou'nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Agbadou, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a attı.



81' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a sarı kart çıktı



83' Siyah beyazlılar da Mustafa da sarı kart gördü



90+5 Maç sona erdi