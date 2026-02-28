Ramazan imsakiyesi banner
28.02.2026 15:08

Beşiktaş, Kocaeli'den 3 puanla dönüyor
Kocaelispor-Beşiktaş maçından yansıyan kare.

Beşiktaş Süper Lig'de galibiyet serisini 3, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Siyah beyazlılar Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi çıkışını sürdürdü.

 

Siyah beyazlılar 24. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldu. Müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u 1-0 yendi. Maçın tek golü Agbadou'dan geldi. Agbadou, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a attı

 

Puanını 46 yapan Beşiktaş bu skorla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

 

Beşiktaş'ta cezalı Orkun Kökçü ve sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure forma giyemedi.

SERGEN YALÇIN CEZALIYDI

 

Sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın da Kocaelispor karşısında takımının başında yer almadı. 

2 DEĞİŞİKLİK

 

Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

 

Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi.

Kocaelispor 0 - Beşiktaş 1

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

45' İlk yarı isabatli şut ve kart olmadan sona erdi

 

İKİNCİ DEVRE

52' Agbadou'nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Agbadou, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a attı.

81' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a sarı kart çıktı

83' Siyah beyazlılar da Mustafa da sarı kart gördü

90+5 Maç sona erdi

Futbolcuların ikili mücadelesi.

İLK 11'LER
 

Kocaelispor: Göhan, Amet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny, Oh.

Maç öncesi Kocaelispor taraftarları kareografi hazırladı.