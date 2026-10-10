Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig 'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla noktaladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.