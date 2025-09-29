Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş 3 puan için sahada

Trendyol Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 9 puanı bulunan Beşiktaş, zirve yarışında yer almak ve Kocaelispor karşısında 3 puan almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında bu akşam Kocaelispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. DERBİ ÖNCESİ HEDEF GALİBİYET Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaeli temsilcisini yenerek derbiyi düşünmeye başlayacak. Ligde oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında puan kaybı yaşamak istemiyor.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.



Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.



Kocaelispor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.



BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK



Siyah-beyazlılarda Kocaelispor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.



RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.



Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi.



Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.