Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlıyor. İlk 11'ler belli oldu. İtaliano'dan sürpriz var
11.10.2026 18:36
Son Güncelleme: 11.10.2026 18:54
Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 7'inci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor'a ağırlıyor. Saat 19'da başlayacak maçı BeinSPORT yayınlıyor. Mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Kritik maç öncesi ilk 11'ler açıklandı.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Miretti, Orkun Kökçü, Cerny, Trossard, Vlahovic
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Tayfur, Show, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Dan Agyei, Metehan
ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE. MİRETTİ SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ta hafta içinde sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak. Teknik direktör İtaliano, orta sahada önemli bir hamle yaparak Olaitan'ın yerine Miretti'ye görev verdi.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Beşiktaş'ın maç öncesi 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 yenilgisi var.
4 golle ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor da 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
İki takımın da 12'şer puanı var.