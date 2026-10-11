NTV

Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlıyor. İlk 11'ler belli oldu. İtaliano'dan sürpriz var

11.10.2026 18:36

Son Güncelleme: 11.10.2026 18:54

Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlıyor. İlk 11'ler belli oldu. İtaliano'dan sürpriz var
Anadolu Ajansı
NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 7'inci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor'a ağırlıyor. Saat 19'da başlayacak maçı BeinSPORT yayınlıyor. Mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

 

Kritik maç öncesi ilk 11'ler açıklandı.
 

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Miretti, Orkun Kökçü, Cerny, Trossard, Vlahovic

 

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Tayfur, Show, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Dan Agyei, Metehan

 

ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE. MİRETTİ SÜRPRİZİ

 

Beşiktaş'ta hafta içinde sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak. Teknik direktör İtaliano, orta sahada önemli bir hamle yaparak Olaitan'ın yerine Miretti'ye görev verdi. 

 

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

 

Beşiktaş'ın maç öncesi 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 yenilgisi var.

 

4 golle ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor da 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. 

 

İki takımın da 12'şer puanı var.