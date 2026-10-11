Beşiktaş Kocaelispor'u konuk ediyor. Canlı Anlatım

Süper Lig'in 7'inci haftasında Beşiktaş , Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor 'u ağırlıyor. Mücadele Abdullah Buğra Taşkınsoy'un başlama düdüğü ile start aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL Dakika 18. Orkun Kökçü direk dibine nefis bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

GOL Dakika 27. Beşiktaş defansının hatasında Sow skoru eşitledi. 1-1

GOL Dakika 31. Vlahoviç penaltıdan Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Miretti, Orkun Kökçü, Cerny, Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Tayfur, Show, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Dan Agyei, Metehan

ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE. MİRETTİ SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta hafta içinde sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak. Teknik direktör Italiano, orta sahada önemli bir hamle yaparak Olaitan'ın yerine Miretti'ye görev verdi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Beşiktaş'ın maç öncesi 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 yenilgisi var.

4 golle ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor da 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

İki takımın da 12'şer puanı var.

BEŞİKTAŞ EVİNDE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda resmi maçlarda hiç puan kaybetmeyen Beşiktaş bu seriyi Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar ligde Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2 ve Erzurumspor'u da 3-0 yenmişti. Avrupa Ligi'nde de Marsilya'ya karşı 4-1 kazanmıştı Beşiktaş.

KARTAL'IN ZORLU HAFTASI

Beşiktaş'ı bu hafta iki zorlu deplasman bekliyor. 15 Ekim perşembe gecesi 22'de Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş. 18 Ekim'de de Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerin tamamına yakın doldurdu. Öte yandan Kocaelispor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini alarak takımlarına destek oldu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Siyah-beyazlı ekibin, Kocaelispor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.