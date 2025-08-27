Beşiktaş, Konferans Ligi için sahada: Muhtemel 11

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için kritik maça çıkıyor.

Beşiktaş saat 20'de, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lozan'ı konuk edecek.

2 SAKAT İSİM YOK



Siyah beyazlılarda Mustafa Hekimoğlu ve Rashica sakatlıkları nedeniyle maçta görev alamayacak.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk düdükten itibaren baskılı bir oyun oynayacaklarını söyledi.



Solskjaer şu ifadeleri kullandı:



''Neye ihtiyacımızın olduğunu, neyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hazır olduğumuzu net bir şekilde söyleyebiliriz. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. Rakibin 'Karşılaştığımız en iyi takım Beşiktaş' demesini istiyorum. İyi bir başlangıç yapmalıyız."

