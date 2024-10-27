Beşiktaş kongresinde Hasan Arat ve Ahmet Nur Çebi gerginliği

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

KONGREDE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongreye katıldı ve üyeler tarafından tepki gördü.

İki grubun birbirine karşılık vermesi sonrası salonda arbede çıktı.

Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Kulübün net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğu açıklandı.



Siyah-beyazlıların Başkanı Hasan Arat, kongrede açıklamalarda bulundu.

Başkan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:



"KONGREYE KALABALIK KORUMALARLA GELMEYECEKSİNİZ"

"Ne zaman huzurunuza gelsem gerçekleri anlattım. Bugün öğreneceklerinizle Beşiktaş'ta bir dönemin sona ereceğini tamamen göreceksiniz. Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği, en büyük camialarından birisidir. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız. Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının, modernize olmasının önü tamamen açılmıştır.

"KARA DUVAR ÇALIŞMALARI BİTTİ"



Kara Duvar'ın yasal işlemleriyle ilgili çalışmalar bitti. Artık devletten izin bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇEBİ'YE TEPKİ



Eski yönetim giderken şöyle demişti, bu takım başarılı olursa bana pay verin demişti. Gece 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly transferinden mi pay verelim. Ante Rebic transferinden mi pay verelim. Ruiz ve Tyler Boyd için mi pay verelim. Futbol takımımıza değişiklik yapabilmek için tek şansımız kış dönemiydi. Yeni oyuncuların katılmasını sağlamak için tek hedefimiz Türkiye Kupası'ydı.



"HOCAMIZA GÜVENİN, BU TAKIM İYİ BİR TAKIM"

Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan bu yana 36 oyuncu almış. Görevi devraldığımızda ciddi gruplaşmalar vardı. Sezon başında 37 oyuncu yolladık. 8 oyuncu aldık. Bu yollanlar kiralık, kontratı bitenler ya da feshedilenler. Hedef bölgelere yönelik isimler aldık. Giovanni van Bronckhorst'la çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Hocamıza güvenin, Bu takım iyi bir takım. Zorluklarımız var. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece ancak Amartey'nin sözleşmesini feshedebildik. Kış transfer dönemi geldiğinde hocamızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçları yerine getireceğiz.

Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir. Kulübe usulsüzce üye yapılan kişilerin çoğu gönderildi. Birçoğu mahcup olup, özür dilediler. Bazıları da evraklarını tamamladı ve üyeliklerini tam anlamıyla doğru bir şekilde sonuçlandırdılar. İktidar hırsı sizlere neler yaptırmış. Bu işler artık bitti. Sizin küçümsediğiniz insanlar Beşiktaş’a üye oldular. Gerçek Beşiktaşlılar üye oldu kulübe. Beşiktaş’ın malına çökme dönemi sona ermiştir. Kulübün parasıyla şehir dışlarında otellerde keyif sürme dönemleri sona erdi. Kulüpte paralel yapılar kurulup, üyelikler üzerinden para kazanma derdine düşmüşler. Bunların hepsini gün yüzüne çıkarttık.

Her zaman konuşulan bir dernekler meselesi var. Seçim zamanında ararlar, 'Bana oy at' derler. Dernekçilik işleri bizimle birlikte değişti. İstanbul dışındaki birçok derneğin kulübe bağışladığı arazilere kurulacak enerji santralleri de kulübe mali açıdan destek sağlayacaktır

"HALA KADROMUZDA DÜŞÜNMEDİĞİMİZ YABANCI OYUNCULARIMIZ VAR"

Göreve geldiğimizde ciddi sorunlarla karşılaştık. Eski yönetim giderken bu takım başarılı olursa bize pay verin demişti. Gece yarısı alınan Eric Bailly için mi pay verelim size? Yoksa hiçbir faydası olmayan Ante Rebic için mi? Yüzde ellisini bankadan kredi alarak transfer ettiğiniz ismini vermek istemediğim savunma oyuncusu için mi pay biçelim size? Göreve geldik ve hedefimizi Ziraat Türkiye Kupası’nı almak ve Avrupa’ya gitmek olarak belirledik. Süper Lig’i de zaten 6. olarak bitirdik. Kupayı kazanmakla birlikte 8.5 milyon gelir elde etmiş olduk. Beşiktaş’ta son 3 sezonda 36 oyuncu alınmıştı. Ciddi bir gruplaşma vardı. 37 oyuncuyu kulüpten gönderdik ve sadece 8 futbolcu transfer ettik. Aldığımız oyuncular kilit noktalara yapılan transferler oldu. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var. Kış transfer dönemi geldiğinde ekibimiz yine çalışmalarını o yönde gerçekleştirecekler"

Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi de kongrede açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamaları ise şu şekilde:

"HESAP VERMEK İÇİN BURAYA GELDİM"

"Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle başkanlık yaptım bu kulübe. Ayrıldığımdan beri hiç kimseyle ne Ankara'da ne orada, ne burada kimseyle konuşmadım. Ben sizlere hesap vermek için buraya geldim. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, kimse yuh diyemez ve Beşiktaş Başkanı'na küfür edemez.

"NE ÇALDIM, NE ÇALDIRDIM"

Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Kaan Bey, siz bankacısınız evet ama ben de iş adamıyım. Bizleri de burada ufak görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz.

"YENİ YÖNETİM BORCU YUKARI ÇEKTİ"

Ben göreve geldiğimde borç 3 milyar TL'ydi. Karşılığı 582 Milyon dolar. Ben bıraktığımda borç 8.4 Milyar TL'ydi. Karşılığı 288 Milyon Dolar. Bu borcu 200 Bin Dolar bu borcu aşağı indirerek gittim. Yeni gelen yönetim 6 ayda 100 Bin Dolar borcu yukarı çekti. Bunlar net rakamlar.

Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinin hepsinden ben sorumlu değilim. Sanki ben sorumluymuşum gibi gösteriliyor.

"SABAHA KADAR HACİZLERLE UĞRAŞTIM"



Galatasaray'ın elinden aldığımız Gedson, Rashica, Rosier.. Bu tarafta hiç mi iyi bir şey yok. Bunları da açıklayın. Hep kötü şeyler, hep kötü şeyler. Kardeşim konuşturmayacak mısınız? Sallayın, sallayın biz de duracak mıyız?'. 6,5 sene ikinci başkanlık yaptığım dönemde. Pepe'si, Simao'su sırtımızda yük olduğu dönemde bir feda dönemi yaşadık. Kimse kulübe sahip çıkmazken biz gelip görev yaptık. Ben sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım.

Amartey'in yerine Gedson'u konuşalım mı? Bu Gedson'u ben aldım. 1.4 milyon Euro'ya oynuyor. Bugün takımda oynayan Mert, Masuaku, Semih... En zor dönemde Pjanic, Alex Texeira gibi oyuncuları getirdik. Şu an konuşulan rakamların üçte biriyle oynattık.

"DAVALAR SÜRÜYOR"

Benzinci kontratı benim Beşiktaş'ta görev almadan önce yapılmış kontratlar. Bunla ilgili davalar da sürüyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede pandemi oldu. O dönemde her taraf kriz. Kiracılar kirayı ödeyemiyor, dükkanlara müşteri gelmiyor. Bu süreci yok kabul ederek bir şeyler anlatırsanız bize haksızlık etmiş olursunuz.

"CEBİMDEN 14 MİLYON DOLAR ÖDEDİM"

Burası bir kurum. Eskilerin yaptıkları bir şekilde. Ben geldiğimde Fikret Orman'dan kalan 14 milyon Dolar menajerlik üretimi ödedim. Arkadaşlar benim dönemden gelen 4 milyon Dolar'ın hesabını yapıyor. Bu sırayla ödenir. Ben 14 milyonu öderken konuşmadım."

"BEN KAÇMAM, BURAYA GELİR HESAP DA VERİRİM"

11 sene hizmet ettim. 11 dakika konuşmaya hakkım yok mu? Beşiktaş başkanı benden bir şey isterse, koşar gelir yardım etmeye çalışırım. Ben kaçmam, ben buraya gelir hesap da veririm. Hadi Allah'a emanet olun."