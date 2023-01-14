Beşiktaş, Konya'da uzatmalarda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1. dakikada gelen golle Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 67. dakikada Cenk Tosun skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş Josef'in son dakika golüyle skoru 2-1 yaptı ve 3 puanı kazandı.



MAÇTAN NOTLAR

Maçta hakem Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.



Maç öncesi tribünlerde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anıldı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 18'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecbüreli teknik adam, Konyaspor karşılaşmasında; Salih Uçan, Wout Weghorst, N'Koudou ve Tayfur Bingöl yerine Valentin Rosier, Josef De Souza, Sasis, Muleka'ya yer verdi.



Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemedi.



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ligin 18'inci haftasında oynan Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Palut; Oğulcan, Çekici ve Amilton'un yerine Bytygi, Muhammet ve Bruno Paz'a yer verdi.



İLK 11

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf



Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

43. RANDEVU



İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.



Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.