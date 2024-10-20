Beşiktaş - Konyaspor (Canlı anlatım)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Konyaspor'un santrasıyla başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista ve Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.
Konyaspor'da ise Umut Nayir ile Filip Damjanovic'in maç kadrosunda olmadığını duyurdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş