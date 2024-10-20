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Beşiktaş - Konyaspor (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş - Konyaspor (Canlı anlatım)

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Konyaspor'un santrasıyla başladı.

, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista ve Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.

Konyaspor'da ise Umut Nayir ile Filip Damjanovic'in maç kadrosunda olmadığını duyurdu. 

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