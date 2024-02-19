Beşiktaş - Konyaspor (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Cenk



Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

6 İSİM DÖNDÜ



Sakatlıklarını atlatan Rashica, Svensson, Ghezzal, Salih ve Aboubakar'ın yanı sıra, Afrika Kupası'nda dönen Masuaku bu akşam forma bekleyecek.

5 İSİM KADROYA ALINMADI

Tedavileri süren Tayfur Bingöl ve Oxlade Chamberlain ise maç kadrosunda yer almadı.

Ayrıca Fernando Santos'un kararıyla Ante Rebic, Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş kadroda yer almadı.

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren konuk ekip Konyaspor ise küme düşme hattından çıkmanın peşinde.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Konyaspor'un santrasıyla başladı.

2' Muci'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy şutunu çekti, Slowik topu kornere çeldi.

8' Masuaku, orta sahadan savunma arkasına uzun bir top gönderdi, Ernest Muci yetişemedi top auta çıktı.

9' Konyaspor'da Guilherme topu ceza sahasına ortaladı avunmada Necip Uysal kademeye girerek uzaklaştırdı.

11' Konyaspor'da kazanılan serbest vuruşa N'zonzi kafa vuruşunu yaptı kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

13' Beşiktaş'ta Milot Rashica ceza sahası dışından şutunu çekti, top farklı şekilde auta çıktı.

16' Konyaspor'da Cicaldau ceza sahası sol çaprazından şutunu gönderdi top Mert Günok'un kontrolünde kaldı.

23' Ernest Muci ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı kaleci Slowik topu tek hamlede kurtardı. Bu şut Beşiktaş'ın mücadelede çektiği ilk isabetli şutu oldu.

24' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Uğurcan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

27' Ernest Muci, Semih Kılıçsoy ile yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahasına girerek şutunu çekti top auta çıktı.

29' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy savunma arkasında topla buluştu kalecinin üzerinden aşırdığı topa savunma çizgi üzerinde müdahale etti.

31' Ernest Muci, ceza sahası dışından şutunu çekti savunmaya çarpan top Omar Colley'nin önüne düşse de topu kontrol edemeyince kaleci Slowik'te kaldı.

35' Rashica ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti top auta çıktı.

38' Konyaspor'da Luka Prip ceza sahası dışından şutunu gönderdi top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kaldı.

40' Beşiktaş'ta Ernest Muci, faul kararı sonrası hakeme tepki göstediği için sarı kart gördü.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 1 dakika ek süre ilave edildi.