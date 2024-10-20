Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
68. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
50. DAKİKA - SARI KART
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
45+2. DAKİKA - GOL!
45. DAKİKA - 2 DAKİKA UZATMA
30. DAKİKA - GOL!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
28. DAKİKA - BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
10. DAKİKA - GOLSÜZ EŞİTLİK SÜRÜYOR
CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista ve Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.
Konyaspor'da ise Umut Nayir ile Filip Damjanovic'in maç kadrosunda olmadığını duyurdu.
CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
Maç öncesinde stadyumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak Tüpraş Stadyumu ay-yıldızlı bayraklarla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle donatıldı.
Tribünlerdeki koltuklara taraftarlar için bayraklar bırakıldı.
Etkinlik kapsamında Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde şarkıcı Norm Ender ile BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu, konser verdi.
Norm Ender ile çocuklar, taraftarların eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı söyledi.
Günün anlamına özel olarak Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya 'Cumhuriyetin Bekçisiyiz' yazılı pankart ile çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş