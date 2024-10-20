NTV.COM.TR

Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta)

68. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna Al Musrati dahil oldu.

50. DAKİKA - SARI KART

Bşiktaş'ta Rafa Silva, Konyaspor'da Yusuf Erdoğan girdikleri tartışma sonrası sarı kart gördü.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

45+2. DAKİKA - GOL!

Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

45. DAKİKA - 2 DAKİKA UZATMA

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

30. DAKİKA - GOL!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 1

28. DAKİKA - BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

10. DAKİKA - GOLSÜZ EŞİTLİK SÜRÜYOR

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle devam etti. Her iki takım da henüz net bir pozisyon yaratamadı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Konyaspor'un santrasıyla başladı.
Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 2

, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11

Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista ve Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.

Konyaspor'da ise Umut Nayir ile Filip Damjanovic'in maç kadrosunda olmadığını duyurdu. 

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Maç öncesinde stadyumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak Tüpraş Stadyumu ay-yıldızlı bayraklarla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle donatıldı.

Tribünlerdeki koltuklara taraftarlar için bayraklar bırakıldı.

Etkinlik kapsamında Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde şarkıcı Norm Ender ile BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu, konser verdi.

Norm Ender ile çocuklar, taraftarların eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı söyledi.

Günün anlamına özel olarak Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya 'Cumhuriyetin Bekçisiyiz' yazılı pankart ile çıktı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...