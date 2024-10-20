Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta)

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle devam etti. Her iki takım da henüz net bir pozisyon yaratamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11



Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile



Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista ve Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.

Konyaspor'da ise Umut Nayir ile Filip Damjanovic'in maç kadrosunda olmadığını duyurdu.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Maç öncesinde stadyumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.



Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak Tüpraş Stadyumu ay-yıldızlı bayraklarla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle donatıldı.



Tribünlerdeki koltuklara taraftarlar için bayraklar bırakıldı.



Etkinlik kapsamında Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde şarkıcı Norm Ender ile BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu, konser verdi.



Norm Ender ile çocuklar, taraftarların eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı söyledi.



Günün anlamına özel olarak Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya 'Cumhuriyetin Bekçisiyiz' yazılı pankart ile çıktı.