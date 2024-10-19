Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.



Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 16.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor’la karşılaşacak.