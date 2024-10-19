Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 16.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor’la karşılaşacak.
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