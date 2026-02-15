Beşiktaş kritik virajda, rakip Başakşehir. Muhtemel 11'ler
Beşiktaş'ın yeni transferleri geçen hafta sahaya çıkmıştı
Trendyol Süper Lig'de Avrupa potasını hedefleyen iki takım bugün karşılaşacak. Beşiktaş saat 20'de Başakşehir'e konuk olacak.
Beşiktaş, Başakşehir karşısında yeni transferleriyle fark yaratmak için sahaya çıkacak.
10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen siyah beyazlılarda Ndidi babasının cenaze törenine katılacağı için kadroda yok.
EKSİKLER VE KART SINIRI
Siyah beyazlılarda El Bilal Toure ile Asllani cezalarını tamamladı. Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırındaki isimler.
Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 6'sını kazanan 33 puanlı Başakşehir'de sakat ve cezalı oyuncu yok.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.