Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın zarar görmemesi için susuyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapılan kampta açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün kendisi ve yönetim kuruluyla ilgili sert eleştirilerini değerlendiren Çebi, "Beşiktaş benim için çok kıymetli. Değer verdiğiniz kişi ve kurumlara zarar vermemek adına birçok zaman fedakarlık yapmak gerekir" dedi.



Kendisinin de Beşiktaş için her zaman fedakarlık yaptığını aktaran Çebi, "Fedakarlıklar sadece maddi anlamda olmaz. Manevi anlamda da fedakarlık yapmak gerekir. Bir şeylerden hoşlanmasanız dahi ona cevap vermemek bir fedakarlıktır. İçiniz kan ağlasa bile susmayı becerebilmek, sessiz kalabilmek bir fedakarlıktır. Bu sessizliğimizin nedeni Beşiktaş camiasının kaosa girmemesi, marka değerinin zarar görmemesi adına. Beşiktaş camiası, akıllıdır, zekidir, tecrübelidir, bilgedir. Konuşmaların değerlendirmesini kendileri yapacaktır. Beşiktaş'ın marka değerine zarar vermemek adına gerekirse susmayı, içime atmayı becerebilmeliyim" diye konuştu.

"KAOSA GEREK YOK"



Çebi, taraftarlar üzerinden yönetiminin düşürülmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Belirli hareketlerle, konuşmalarla, çok genç taraftar kardeşlerimizi kötü emmelleri için kullanarak bir yere varamayacaklarını herkesin bilmesini istiyorum. Bu senenin birlik ve beraberlik yılı olmasını rica ettim ama kimin arkadan ne yaptığını çok iyi biliyorum. Hiçbir Beşiktaşlıya başkan ve yönetimini taraftar üzerinden düşürmeye çalışmasını doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın, burası Beşiktaş. Kaosa gerek yok. Görev geldiği zaman herkes bunu üstlenmesini bilecek bir camiadır" ifadelerini kullandı.

"Başkan adaylığı konuşulan Tevfik Yamantürk'ün divan kurulu başkanlığında kalmasını doğru buluyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine Çebi, "Beşiktaş kurumları içinde Beşiktaş'a muhalefet olmaz, yapamazsınız. Birlik ve beraberlik olmak zorundadır. Eğer niyetiniz muhalefet olmaksa buradan yapamazsınız, bırakıp muhalefete geçersiniz. Ben böyle bir şey algılamıyorum ama kamuoyunda böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Kimin böyle bir niyeti varsa gerekçeleriyle bunu söylemeli ve kurumlardaki görevlerinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak böyle bir kaosa şu anda gerek yok. Herkes oturduğu yerde otursun. İşimiz, gücümüz Beşiktaş'a hizmet etmek. Birbirimizle itişmenin anlamı yok. Geçen yaşanan olay bir talihsizlik ve hatadır. Camianın da gereken değerlendirmeyi yaptığını biliyorum. Ben camiama güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"BEKLENTİLERİM, İSTEKLERİM VE ARZULARIM ÇOK FAZLA"



Çebi, futbol takımıyla ilgili beklenti, istek ve arzularının çok fazla olduğunu ancak teknik ekip, futbolcular ve yöneticilerin bunları karşılayacak kapasitede olduğunu söyledi.



Kamp döneminde teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların istekli ve gayretli olduğuna değinen Çebi, "Birlik beraberlik içinde, mutlu ve huzurlu bir ortam içinde çalışıyoruz. Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz." dedi.

Görev süresinde 5 teknik direktör değiştirdiği yönündeki söylemlerin doğru olmadığını dile getiren Çebi, kendisinin sadece Sergen Yalçın, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştığını aktardı.



Öner Karaveli döneminin geçiş süreci olduğunu aktaran Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Valerien de kendine göre bir değerdi. Şenol hocam şu anda benim hocamdır ve yola devam edeceğiz. Benim beklentilerim, isteklerim ve arzularım çok fazla. Ben gereğini yapıyorum, çalışıyorum, kulübün 1 lirasına zarar gelmemesi ve arkadaşlarım maaşlarını alsın diye enerji harcıyorum. Bunun karşılığını almak istemem benim en doğal hakkım. Hocalarımın, futbolcularımın ve ekibimin bunun karşılığını verecek kapasitede olduğunu çok iyi biliyorum" şeklinde görüş belirtti.

"CANER BUGÜN İÇİN GÜNDEMİMİZDE YOK"



Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in bugün için gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

Transfer dönemi öncesinde 6 maç yapacaklarını aktaran Çebi, "Altı maç bitmeden transfer ihtiyacı nedir, kim gelir, kim gider diye konuşmayacağımıza karar verdik. Caner çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Bizim de formamızı giydi. Kendisini çok severim ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Yoksa zaten olmayacak. İhtiyaç varsa ona mı var, başkasına mı var, ekonomisi veya kimyası nasıl olur bakacağız. Bunlar bu günün konusu değil. Caner için ne yok diyebilirim ne var diyebilirim ama bugün için gündemimizde yok" diye konuştu.



Çebi, ara transfer döneminde takıma takviye yapıp yapmayacaklarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Yaklaşık 2-3 ay önce düzgün transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Sakatlıklardan, eksiklerden ya da performans düşüklüğünden dolayı bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, bir transfer gerekiyorsa bunun olabileceği ocak ayı trasnfer dönemidir. Hocamızla yaptığımız değerlendirmede takımdaki arkadaşların iyi futbolcular olduğu, geçmişlerdeki performanslarının malum olduğu ve önümüzde 6 maçlık bir süre olduğu konusunda mutabakat sağladık. Değerlendirme yapılması gerekirse 6 maç sonunda yapılacaktır. Belki de gerekmeyecektir. Umarım böyle olur."



DÜNYA KUPASI FAVORİSİ



Ahmet Nur Çebi, Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Hollanda'nın final oynamasını istediğini belirtti.



Siyah-beyazlı futbolculardan Romain Saiss'in Fas, Wout Weghorst'un ise Hollanda'da forma giydiğini hatırlatan Çebi, "Size ait olan her şeyin değerli olması mutlu edecektir. Saiss ve Weghorst bizim futbolcumuz. Şu anda Dünya Kupası'nda Türkiye'den devam eden 2 futbolcu. Bu transferleri yapan herkese teşekkür ediyorum. Saiss ve Weghorst'un olduğu takım kupayı kaldırsın. Ben ikisini de destekliyorum. Saiss ve Weghorst karşı karşıya kaldığı bir final çok keyifli olur. O zaman seçim yapamam. İki futbolcumla da gurur duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, inşallah finali Hollanda ile Fas oynar" diyerek sözlerini tamamladı.