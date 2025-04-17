Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, seçim tarihini açıkladı

Serdal Adalı, TRT Spor kanalında konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.



Adalı, kulübün seçim tarihini belirlediklerini dile getirerek, "Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliğinden çıkacağız." diye konuştu.

SON SEÇİMDE REKOR KATILIM



Beşiktaş'ta son kongre 29 Aralık 2024'te 13 bini aşkın oy kullanımı gerçekleşmiş Serdal Adalı, Hüseyin Yücel karşısında başkan seçilmişti.



Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırmıştı. Adalı, Beşiktaş'ın seçimle gelen 36. başkanı olmuştu.