Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trossard'ın transferi için Hollanda'ya gidecek
13.07.2026 23:39
Son Güncelleme: 13.07.2026 23:39
Reuters
Leandro Trossard
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiltere ekibi Arsenal'in Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard'ın transferini bitirmek için salı günü Hollanda'ya gidecek.
Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kulüp başkanı Adalı, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitirmek ve son detayları görüşmek için asbaşkan Murat Kılıç ile kamptan ayrılarak Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek.
Adalı ve Kılıç'ın salı günü Belçikalı futbolcuyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.