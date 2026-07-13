Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trossard'ın transferi için Hollanda'ya gidecek

Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kulüp başkanı Adalı, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitirmek ve son detayları görüşmek için asbaşkan Murat Kılıç ile kamptan ayrılarak Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek.

Adalı ve Kılıç'ın salı günü Belçikalı futbolcuyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.