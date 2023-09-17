Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurulu tamamlandı

"BU GÜVENE LAYIK OLMAK İÇİN SONUNA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"



Tüzük tadil kongresinin sona ermesinin ardından teşekkür konuşması yapan başkan Çebi, "Bu tür kongreler meşakkatli kongrelerdir. Beşiktaş'ı canıgönülden sevenlerin burada saatlerce oturmasını takdirle karşılamamız gerekiyor.



Bugün genel kurulu yöneten tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok demokratlardı, herkese söz verildi. Bir sonraki tüzük kongresine çok malzeme çıktı.



Birçoğunda haklı olanlar vardı. Bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Tüzük, bizim yönetim kurulumuzun getirdiği tüzüktü. Bunu bize verilen değer ve güven olarak algılıyoruz. Bu güvene layık olmak için sonuna kadar çalışacağımızı, samimi olacağımızı beyan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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