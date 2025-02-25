Beşiktaş, kupada Antalyaspor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.
Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor.
Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor.
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR:
Piric, Mert Yılmaz, Thalisson, Amar, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Djenepo, Gaich
BEŞİKTAŞ:
Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Amir, Gedson, Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
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