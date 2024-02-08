Beşiktaş kupada çeyrek final için sahaya çıkıyor: Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak.



Siyah beyazlılar son 16 turunda Sergen Yalçın teknik direktörlüğündeki Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.



BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR



Trabzonspor maçının ardından sakatlanan Jonas Svensson ile tedavileri süren Omar Colley, Salih Uçan ve Vincent Aboubakar bu maçta forma giyemeyecek.



Siyah beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroda bulunmuyor.



Yeni transfer Joe Worrall ise kafilede yer alıyor.



Süper Lig'de 3 maç aradan sonra Trabzonspor karşısında kazanan Fernando Santos'un ekibi, kupanın 5. turunda TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'u 4-0'la elemişti.



Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor'ı 3-0'la geçti.



Bir üst turda​​​ Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.45'te başlayacak.



Tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



MUHTEMEL 11

BEŞİKTAŞ:



MERT

ONUR-NECİP-ZAYNUTDINOV-EMRECAN

AMARTEY-GEDSON

GHEZZAL-RASHICA-REBIC

SEMİH