Beşiktaş Lorenzo Insigne için devreye girdi!

Henüz devre arasında transfer yapmayan Beşiktaş, kadro planlamalarını sürdürüyor.

Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlıların MLS ekibi Toronto'da forma giyen Lorenzo Insigne için devrede olduğu öne sürüldü.

Insigne, 2012-2022 yılları arasında Napoli formasıyla İtalya Serie A'da mücadele etmişti.

İtalyan futbolcu, Napoli'yle 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

Ayrıca Insigne, İtalya Milli Takımı'yla EURO 2020 kupasını kaldırmıştı.

33 yaşındaki futbolcu MLS kariyerinde 54 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 14 gol sevinci yaşarken, 12 kez gol pası verdi.