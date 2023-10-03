Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

MAÇI İSRAİLLİ HAKEM YÖNETECEK



UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında 5 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.



Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını İsrail Futbol Federasyonundan Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.



Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.



İLK MAÇTAN NOTLAR



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Club Brugge etkili başladı. Belçika ekibi, kanatları etkili kullanmasına ve önemli pozisyonlara girmesine karşın golü bulamadı. Beşiktaş ise ilk 45 dakika boyunca hücumda varlık gösteremedi.



Club Brugge, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ancak 77. dakikaya kadar kaleci Mert Günok'u geçmeyi başaramadı. Belçika temsilcisi, 77. dakikada Hans Vanaken'in kaydettiği golle öne geçti.

Maçın 88. dakikasında Cenk Tosun sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.