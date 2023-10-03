Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında, temsilcilerimizden Beşiktaş sahasında Lugano ile mücadele edecek. Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Lugano karşısında kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile FC Lugano 23/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçında mücadele edecek.
Kritik maç 5 Ekim 2023 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
MAÇI İSRAİLLİ HAKEM YÖNETECEK
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında 5 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.
Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını İsrail Futbol Federasyonundan Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.
Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.
İLK MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Club Brugge etkili başladı. Belçika ekibi, kanatları etkili kullanmasına ve önemli pozisyonlara girmesine karşın golü bulamadı. Beşiktaş ise ilk 45 dakika boyunca hücumda varlık gösteremedi.
Club Brugge, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ancak 77. dakikaya kadar kaleci Mert Günok'u geçmeyi başaramadı. Belçika temsilcisi, 77. dakikada Hans Vanaken'in kaydettiği golle öne geçti.
Maçın 88. dakikasında Cenk Tosun sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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