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Beşiktaş, Lugano maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Lugano maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek , karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olan antrenmana tedavisi devam eden Necip Uysal ile ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar katılmadı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanın basına açık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

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