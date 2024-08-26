Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş taraftarı önünde Lugano ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Zorlu rakibiyle oynanan ilk maçta 3-3 berabere kalan ve turu sahasında oynayacağı maça bırakan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak ve adını lig etabına yazdırmak istiyor.
BEŞİKTAŞ-LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş-Lugano rövanş maçı, 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
UEFA'nın açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.
Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.
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