Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş taraftarı önünde Lugano ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Zorlu rakibiyle oynanan ilk maçta 3-3 berabere kalan ve turu sahasında oynayacağı maça bırakan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak ve adını lig etabına yazdırmak istiyor.



BEŞİKTAŞ-LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Lugano rövanş maçı, 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.



Müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

