Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman? BJK Avrupa Ligi maçı tarihi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından İstanbul'daki rövanş maçının tarihi merak konusu oldu.

Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazanmıştı.



BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Lugano rövanş maçı, 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.



Müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Maça dair yayıncı kanal ve hakem bilgisi ise yakın zaman sonra netleşecek.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



UEFA'nın açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.



Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.