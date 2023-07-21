Beşiktaş, Lyanco transferinden vazgeçebilir

Beşiktaş, Southampton'ın oyuncusu Lyanco'yu geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçirip sözleşme imzalatmak için İstanbul'a getirmişti.
Bugün Lyanco'nun sağlık kontrollerinde problem çıkmasının ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçebilir.
Geçen sezon Southampton’da sakatlık yaşamamış, 28 Mayıs’taki son maçında Liverpool’a karşı 90 dakika oynamıştı.
Beşiktaş yönetimi şimdilik durumu değerlendiyor. Lyanco sözleşme imzalanmadan Southampton'a geri dönebilir.
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