Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu açıkladı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı kamp kadrosu açıklandı.
Kaleci Ersin Destanoğlu, kadroya dahil edildi.
ÜÇ İSİM YOK
Kaleci Mert Günok, Paulista ve Rashica, Lyon maçının kadrosunda yer almıyor.
Lyon-Beşiktaş maçı 24 Ekim saat 22.00'da oynanacak.
📋 Olympique Lyon maçı kamp kadromuz.#OLvBJK | #UEL pic.twitter.com/c5dC3biikM— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 23, 2024
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