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Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu açıkladı

'ın Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı kamp kadrosu açıklandı. 

Kaleci Ersin Destanoğlu, kadroya dahil edildi.

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Kaleci Mert Günok, Paulista ve Rashica, Lyon maçının kadrosunda yer almıyor.

Lyon-Beşiktaş maçı 24 Ekim saat 22.00'da oynanacak. 

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