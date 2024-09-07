Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Beşiktaş, çekilen fikstüre göre Avrupa Ligi’nde 5. haftada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarihi belli oldu.



Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadele, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.



İKİNCİ BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA



Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek, "Sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." dedi.

