Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız ülkede oynanmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından hem bu maçın tarihi hem de oynanacağı ülke futbolseverlerce merak konusu oldu. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarihi belli oldu.



Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadele, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.



Müsabaka, 20:45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MAÇ HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?



Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın Tüpraş Stadı'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedilerek, "Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir." denildi.



Maçın hangi ülkede oynanacağına yönelik görüşmelerin devam ettiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız. Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının, büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir. Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır."



UEFA'DAN AÇIKLAMA



UEFA, Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında tarafsız ülkede oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ile ilgili açıklama yaptı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karara göre 28 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacaktır. UEFA, alternatif tarafsız saha için Beşiktaş'la görüşme halindedir ve zamanı geldiğinde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.