Beşiktaş maçı öncesi Lyon'da Zaha kararı

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen ve yaz transfer döneminde Fransa'nın Lyon kulübüne kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha'ya Beşiktaş maçı öncesi af çıktı.



BEŞİKTAŞ MAÇI KADROSUNA ALINDI



Disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen ve son iki lig maçında kadro dışı kalan Zaha affedildi. F



ildişili yıldız bu akşam oynanacak Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, kadro dışı bıraktığı Wilfried Zaha'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Sage, " Geçtiğimiz hafta karşılaştığımız sorunlar hakkında Zaha'yla iyi bir görüşme yaptım. Ceza vermiş olmak için onu cezalandırmadık. Neden onu transfer ettiğimizi anlaması gerektiğini söyledim." diye konuşmuştu.



LYON'UN BEŞİKTAŞ KADROSU