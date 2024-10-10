Beşiktaş maçında yıldızlaşan Santos sözleşmeyi kaptı
Beşiktaş'la oynadıkları Avrupa maçında yıldızlaşan Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos takımıyla yeni sözleşmeye imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos yeni sözleşmeyi kaptı.
21 yaşındaki file bekçisi Alman ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Brezilyalı kaleci, Beşiktaş maçındaki performansıyla gündeme gelmişti.
Santos, siyah beyazlıların çektiği 11 isabetli şutta 10 kurtarışa imza atmıştı.
PENALTIYI DA KURTARMIŞTI
Genç file bekçisi, Beşiktaşlı Ciro Immobile'ye penaltı vuruşunda geçit vermemişti.
Geçtiğimiz sezon Flamengo'dan transfer edilen Kaua Santos bu sezon 6 maçta forma giydi
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Almanya
- Futbol
- Beşiktaş