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Beşiktaş maçında yıldızlaşan Santos sözleşmeyi kaptı

Beşiktaş'la oynadıkları Avrupa maçında yıldızlaşan Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos takımıyla yeni sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş maçında yıldızlaşan Santos sözleşmeyi kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos yeni sözleşmeyi kaptı.

21 yaşındaki file bekçisi Alman ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Brezilyalı kaleci, maçındaki performansıyla gündeme gelmişti.

Santos, siyah beyazlıların çektiği 11 isabetli şutta 10 kurtarışa imza atmıştı.

PENALTIYI DA KURTARMIŞTI

Genç file bekçisi, Beşiktaşlı Ciro Immobile'ye penaltı vuruşunda geçit vermemişti.

Geçtiğimiz sezon Flamengo'dan transfer edilen Kaua Santos bu sezon 6 maçta forma giydi

Beşiktaş maçında rekor kıran kaleci Kaua Santos'un hikayesi: Denize attık ve yüzdü!

Beşiktaş maçında rekor kıran kaleci Kaua Santos'un hikayesi: Denize attık ve yüzdü!

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