Beşiktaş maçında kardeşinin ölüm haberini aldı, yine de sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mavi Şimşekler'in futbolcusu Maestro'nun devre arasında kardeşinin ölüm haberini aldığını ancak takımı yalnız bırakmak istemediği için sahaya çıktığını açıkladı.

Sancak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Maestro devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen,takımı yalnız bırakmayacağım dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim."