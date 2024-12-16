Beşiktaş maçında kardeşinin ölüm haberini aldı, yine de sahaya çıktı
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Mavi Şimşekler'in futbolcusu Maestro’nun devre arasında kardeşinin ölüm haberini aldığını ancak takımı yalnız bırakmamak için sahaya çıkmaya karar verdiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mavi Şimşekler'in futbolcusu Maestro'nun devre arasında kardeşinin ölüm haberini aldığını ancak takımı yalnız bırakmak istemediği için sahaya çıktığını açıkladı.
Sancak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Maestro devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen,takımı yalnız bırakmayacağım dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim."
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