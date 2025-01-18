Beşiktaş maçının VAR’ı İspanyol Adrian Cordero Vega oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.

Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak, 4. hakem ise Fatih Tokail olacak.

