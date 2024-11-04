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Beşiktaş-Malmö maçına Alman hakem

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş'ın Avrupa'daki Malmö maçını Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

Beşiktaş-Malmö maçına Alman hakem

'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre; Müsabakada Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak.

Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş son olarak kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. 

Beşiktaş-Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak

Beşiktaş-Malmö maçına Alman hakem - 1
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