Beşiktaş-Malmö maçına Alman hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.



UEFA'nın açıklamasına göre; Müsabakada Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak.



Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.

MAÇ NE ZAMAN?



Beşiktaş son olarak kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş-Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak