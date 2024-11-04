Beşiktaş-Malmö maçına Alman hakem
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş'ın Avrupa'daki Malmö maçını Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre; Müsabakada Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak.
Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer AVAR görevini üstlenecek.
MAÇ NE ZAMAN?
Beşiktaş son olarak kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Beşiktaş-Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak
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