NTV

Beşiktaş, Marsilya'ya şans tanımadı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı

17.09.2026 20:48

Son Güncelleme: 18.09.2026 00:03

Beşiktaş, Marsilya'ya şans tanımadı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı
Reuters
NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında ağırladığı Marsilya'yı farklı mağlup etti ve 3 puanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Beşiktaş ile Fransız temsilcisi Marsilya karşı karşıya geldi.

 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Cerny, 59. dakikada Murillo ve 81. dakikada Poku kaydetti. Marsilya'nın tek sayısı 30. dakikada Abdallah'tan geldi.

 

Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Marsilya ise puansız bir başlangıç yaptı.

 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Marsilya ise Olympiakos'u ağırlayacak.

23:43
BEŞİKTAŞ 4'Ü BULDU
81. Dakika: Beşiktaş'ın 4. golü. Olaitan, rakiplerinden güçlükle kurtardığı topu sağ kanattan hareketlenen Poku'ya gönderdi. Poku da tek vuruşla skoru 4-1 yaptı.
23:31
DİREKTEN DÖNDÜ
68. Dakika: Beşiktaş direğe takıldı. Sol kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı'nın sağına çekerek yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.
23:22
FARK 2'YE ÇIKTI
59. Dakika: Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Kazanılan kornerde Orkun'un ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murillo'nun kafa vuruşu skoru 3-1'e getirdi.
Reuters
23:19
CERNY ATTI, 2-1 OLDU
56. Dakika: Beşiktaş yeniden öne geçti. Orkun'un pasıyla ceza sahasına giren Cerny'nin soluna çekerek yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu ve skoru 2-1'e getirdi.
Reuters
22:52
ORKUN VURDU, KALECİ ÇIKARDI
45+3. Dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Vlahovic'in şık pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün vuruşu kaleciden geri döndü.
Anadolu Ajansı
22:32
MAÇTA BERABERLİK VAR
30. Dakika: Marsilya eşitliği yakaladı. Savunma arkasına sarkan Abdallah'ın karşı karşıya pozisyonda vuruşu fileleri sarstı ve skor 1-1 oldu.
Reuters
22:18
BEŞİKTAŞ ÖNDE
15. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Organize gelişen atakta Olaitan'ın derinlemesine pasına hareketlenen İlhan Fakılı'nın tek vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.
Reuters
22:16
NÜBEL'DEN KRİTİK KURTARIŞ
13. Dakika: Nübel gole izin vermedi. Hızlı gelişen Marsilya atağında topla buluşan Abdallah'ın plase vuruşunu Nübel son anda kornere çeldi.
Anadolu Ajansı
22:06
İLK ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
4. Dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı'nın sağına çekerek yaptığı vuruş savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.
22:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Beşiktaş-Marsilya maçı başladı
Anadolu Ajansı
21:02
ITALIANO: "MAKSİMUM PUANI ALMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Bugün iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımız stadı doldurdu. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir."
Anadolu Ajansı
20:50
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic. Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Højbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK

 

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'de oynanan son maça göre iki değişikliğe gitti.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.

 

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

 

İtalyan teknik adam, ligin 5. haftasında 3-0 kazanılan Erzurumspor FK müsabakasına göre biri zorunlu iki değişiklik yaptı.

 

Vincenzo Italiano, sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine Fransız takımına karşı İlhan Fakılı'yı sahaya sürdü. 48 yaşındaki çalıştırıcı, cezalı olduğu için Erzurum ekibine karşı forma giyemeyen Vlahovic'e yeniden formayı teslim etti ve Güney Koreli golcü Oh'u kulübeye çekti.

 

FABIO MIRETTI KADRODA

 

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti, iki maç aranın ardından kadroda yer aldı.

 

Siyah-beyazlı formayı ilk kez ligde 3. hafta maçında Çorum FK karşısında giyen Miretti, daha sonra Fenerbahçe derbisinde ve Erzurumspor FK müsabakasında sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

 

Sakatlığını atlatan İtalyan oyuncu, Olimpik Marsilya mücadelesinde yedek kulübesinde şans bekledi.

 

ITALIANO'YA BÜYÜK DESTEK

 

Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpik Marsilya maçının ısınma bölümünde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destek verdi.

 

Her maç olduğu gibi takımıyla ısınma bölümünde yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.

 

TIGANA YENİDEN DOLMABAHÇE'DE

 

Beşiktaş'ta 2005-2007 yıllarında teknik direktörlük görevi yapan Jean Tigana, Olimpik Marsilya ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

 

Gün içinde düzenlenen dostluk yemeğine de katılan Tigana'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye edildi.

 

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA MAÇI İZLEDİ

 

Beşiktaş-Olimpik Marsilya karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.

 

Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

 

MONTELLA DA TRİBÜNDE

 

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

 

Montella, Tüpraş Stadı'nda oynanan Olimpik Marsilya karşılaşmasını yardımcısı Daniele Russo ile birlikte takip etti.

 

GÜNEY BEYAZ, KUZEY SİYAH

 

Beşiktaş-Olimpik Marsilya mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar görsel şov oluşturdu.

 

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından dün yapılan "Yarın akşam Güney Tribün BEYAZ, Kuzey Tribün SİYAH giyiniyor!" çağrısına uydu.

 

Maça büyük ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

 

MARSİLYA TARAFTARI İSTANBUL'A GELEMEDİ

 

Beşiktaş-Olimpik Marsilya karşılaşmasını Fransız ekibinin taraftarları yasaktan dolayı takip edemedi.

 

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı ertelenen cezası devreye giren Marsilya taraftarı, mücadeleyi izleyemedi.

 

Böylelikle Tüpraş Stadı'nın tamamında siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmayı takip etti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram