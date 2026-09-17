Beşiktaş, Marsilya'ya şans tanımadı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı

ITALIANO: "MAKSİMUM PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Bugün iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımız stadı doldurdu. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir."