Beşiktaş, Meschack Elia için Young Boys'a teklifini yaptı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken, Young Boys'un 25 yaşındaki forveti Meschack Elia'yı radarına aldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Beşiktaş, Kongolu forvet Meschack Elia için Young Boys'a 5 milyon euro teklif etti.

OYUNCU TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın transferde ısrarcı olduğu aktarılırken, Elia'nın da Young Boys'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.



DÖRDÜNCÜ DEMOKRATİK KONGOLU OLACAK

Transferin gerçekleşmesi durumunda, Elia'nın Fabrice Nsakala, Arthur Masuaku ve Jackson Muleka'nın ardından Beşiktaş'ta forma giyen dördüncü Demokratik Kongo'lu futbolcu olacağı kaydedildi.

Meschack Elia, geçen sezon Young Boys ile çıktığı 41 resmi maçta, 12 gol atıp 8 asist kaydetti.

