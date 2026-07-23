NTV

Beşiktaş, Midtjylland'i tek golle yendi ve rövanş öncesi avantajı kaptı

23.07.2026 19:55

Son Güncelleme: 23.07.2026 22:53

Beşiktaş, Midtjylland'i tek golle yendi ve rövanş öncesi avantajı kaptı
Anadolu Ajansı

Orkun Kökçü'nün gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Midtjylland karşı karşıya geldi.

 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

 

Siyah-beyazlılar, bu skorla birlikte rövanş öncesi avantajı elde etti.

 

Eşleşmenin rövanşı, 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.

22:52
MAÇ SONA ERDİ
Beşiktaş, karşılaşmadan Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı
22:30
CERNY VURDU, DIŞARI GİTTİ
70. Dakika: Beşiktaş, Cerny ile gole yaklaştı. Orkun'un ara pasıyla ceza sahasına giren Vaclav Cerny'nin dar açıdan şutu direğin hemen yanından auta gitti.
IHA
22:15
OH'UN VURUŞUNU KALECİ ÇIKARDI
53. Dakika: Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Oh'un şutunu kaleci sağına uzanarak çeldi.
22:05
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
Anadolu Ajansı
21:48
İLK DEVRE BİTTİ
Beşiktaş-Midtjylland maçında ilk yarı, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
IHA
21:46
MURILLO'DAN KRİTİK MÜDAHALE
43. Dakika: Midtjylland çok etkili geldi. Danimarka ekibinin yakaladığı hızlı hücumda Franculino ceza sahasına kadar girdi ve karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmak isterken Murillo araya girerek tehlikeyi önledi.
21:30
ÜST ÜSTE İKİ NET POZİSYON
29. Dakika: Neler oluyor neler... Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında İlhan Fakılı'nın ortasına ceza sahası içinde gelişine vuran Murillo'nun şutu direkten döndü. Dönen topu Orkun bir kez daha içeri çevirdi. Olaitan, kale ağzında ıska geçti ve meşin yuvarlak auta gitti.
Resmi Kurum
21:26
İLK GOL GELDİ
26. Dakika: Beşiktaş 1-0 önde. Rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlılarda ceza sahası dışında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ayak içi vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
21:22
NET GOL KAÇTI
22. Dakika: Olaitan net şansı değerlendiremedi. Merkezden gelişen atakta Oh'un topuk pasıyla ceza sahasına giren Olaitan'ın vuruşu yandan auta gitti.
IHA
21:16
KIRMIZI KART ÇIKTI
15. Dakika: Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta alanda yaşanan mücadelede Etim, Djalo'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Anadolu Ajansı
21:10
GOLÜ ÖNLEYEN MÜDAHALE
9. Dakika: Djalo'dan çok kritik müdahale. Konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına çevrilen topu kontrol eden Osorio'nun şutunda son anda Beşiktaşlı Djalo araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.
21:03
SALİH'İN VURUŞU AZ FARKLA KAÇTI
3. Dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kazanılan kornerde ön direğe hareketlenen Oh'un arkaya aşırttığı topa gelişine vuran Salih Özcan'ın şutu az farkla auta gitti.
Anadolu Ajansı
21:00
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Midtjylland maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
20:35
"KENDİMİZ GİBİ OYNAMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Kamptayken önemli prensiplerimiz üzerine çalıştık. Bugün de önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Kendimiz gibi oynamaya çalışacağız. Onları uzun oynamaya zorlayacağız. Top bizde olduğunda da şans yaratmaya çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. 180 dakikalık bir maç bu, haftaya da bunun devamı olacak Danimarka'da."
IHA
19:44
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh. Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.
IHA

ITALIANO'NUN KADRO TERCİHİ

 

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11'de üç yeni transfere şans verdi.

 

İtalyan çalıştırıcı, Alman kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'yı Midtjylland karşısında sahaya sürdü.

 

Siyah-beyazlı futbol takımı, sezonun ilk resmi maçında Midtjylland karşısına kalede Nübel ile çıktı.

 

Beşiktaş ile ilk resmi maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kurdu.

 

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan üçlüsünü görevlendiren Italiano, hücumun sağında Vaclav Cerny, solunda İlhan Fakılı ve gole en yakın noktada ise Hyeon-gyu Oh'a formayı teslim etti.

 

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Devrim Şahin, Cumali Gürsel, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy şans bekledi.

 

YENİ TRANSFERLER 11'DE

 

Beşiktaş'ta üç yeni transfer, Midtjylland önünde ilk resmi maçlarına çıktı.

 

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'ya Danimarka takımı karşısında forma verdi.

 

Beşiktaş'ın diğer transferleri Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara ise yedek kulübesinde İtalyan teknik adamdan şans bekledi.

 

İLK MAÇA BÜYÜK İLGİ

 

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önünde mücadele etti.

 

Süper Lig'in 33. haftasında son olarak 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile evinde karşılaşan Beşiktaş, 75 gün sonra taraftarıyla buluştu.

 

Beşiktaş taraftarı, Midtjylland ile oynanan sezonun ilk resmi maçına büyük ilgi gösterdi.

 

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada küçük boşluklar göze çarparken, takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde oyunculara tezahüratlarla destekte bulundu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram