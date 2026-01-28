Beşiktaş, milli futbolcunun transferini resmen açıkladı

ABRAHAM, ASTON VILLA'YA GİTTİ

Beşiktaş, Aston Villa ile yapılan görüşmelerde 21 milyon euro bonservis bedeliyle Tammy Abraham'ı satmıştı.

Siyah-beyazlılar, karşılığında Yasin Özcan'ı da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

ADALI TARİH VERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından transfer için tarih vermişti.

“AYIN 5'İNE KADAR BİTECEK”

Yayıncı kuruluşa konuşan Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." demişti.