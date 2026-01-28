Beşiktaş, milli futbolcunun transferini resmen açıkladı
28.01.2026 21:06
Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Beşiktaş, Aston Villa'dan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Yasin Özcan" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-2030 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Genç savunma oyuncusu, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Anderlecht'te 6 maçta forma giymişti.
Beşiktaş, Yasin Özcan transferini bu görselle duyurdu.
ABRAHAM, ASTON VILLA'YA GİTTİ
Beşiktaş, Aston Villa ile yapılan görüşmelerde 21 milyon euro bonservis bedeliyle Tammy Abraham'ı satmıştı.
Siyah-beyazlılar, karşılığında Yasin Özcan'ı da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
ADALI TARİH VERMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından transfer için tarih vermişti.
“AYIN 5'İNE KADAR BİTECEK”
Yayıncı kuruluşa konuşan Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." demişti.