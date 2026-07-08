Beşiktaş, milli futbolcunun transferini resmen açıkladı
08.07.2026 12:05
Son Güncelleme: 08.07.2026 12:05
Salih Özcan ve Can Uzun'un milli takımdaki gol sevinci.
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, bir anlaşmayı daha resmen duyurdu.
Süper Lig'de gelecek sezon için şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Transferin hareketli ekibi siyah-beyazlılar; Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Kssoum Outtara ve Nübel'i kadrosuna katmıştı.
SALİH ÖZCAN RESMEN AÇIKLANDI
Beşiktaş, bir transferi daha resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Salih Özcan'ın gol sevinci.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun saat 23.25'te İstanbul'da olacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
"Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.
Salih Özcan’ı taşıyan uçak 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."
İspanya'ya karşı fileleri sarsan Salih Özcan, sevincini böyle yaşamıştı.
Dortmund kariyerinde 96 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Özcan, A Milli Takım'da ise 32 maçta 1 gol kaydetti.