Beşiktaş, milli futbolcunun transferini resmen açıkladı

Süper Lig'de gelecek sezon için şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş 'ta hareketli günler yaşanıyor.

Transferin hareketli ekibi siyah-beyazlılar; Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Kssoum Outtara ve Nübel'i kadrosuna katmıştı.

SALİH ÖZCAN RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş, bir transferi daha resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.