Beşiktaş, milli maç için stadın kapılarını açıyor

Beşiktaş, milli maç için stadyumunun kapılarını açıyor.

Beşiktaş, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Tüpraş Stadı'nda izleme etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızı coşkuyla desteklemek için Tüpraş Stadyumu’nda buluşuyoruz.



Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz!



Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi’nin ortak düzenlediği organizasyonda siz de yer alın!



Haydi İstanbul, yarı final coşkusunu hep beraber yaşayalım!

Kapılar saat 20.00'de açılacak.

Loca sahipleri maçı kendi localarından takip edebilecek.

Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayrağımız yerleştirilecektir."