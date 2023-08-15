Beşiktaş, Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi

Siyah beyazlılar, Kosovalı oyuncu için Norwich City’e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bugün Türkiye’ye gelecek olan 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.



2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.

