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Beşiktaş, Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi: Kosovalı oyuncu İstanbul'da

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün 2027'ye kadar sözleşme imzalayacağı Kosovalı oyuncu gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi: Kosovalı oyuncu İstanbul'da

Siyah beyazlılar, Kosovalı oyuncu için Norwich City’e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

RASHİCA, İSTANBUL'A GELDİ

27 yaşındaki kanat oyuncu, İngiltere’nin Norwich şehrinden kalkan özel uçakla İstanbul’a geldi. Rashica’yı taşıyan uçak gece 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Rashica’yı havalimanında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.

Kosovalı oyuncu, havalimanına kendisini karşılaşmaya gelen Beşiktaş taraftarlarına üçlü çektirdi. Rashica yaptığı ilk açıklamada "Burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi: Kosovalı oyuncu İstanbul'da - 1

Rashica’nın bugün sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2022-23 sezonunda formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.

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