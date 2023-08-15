Beşiktaş, Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi: Kosovalı oyuncu İstanbul'da

Siyah beyazlılar, Kosovalı oyuncu için Norwich City’e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

RASHİCA, İSTANBUL'A GELDİ

27 yaşındaki kanat oyuncu, İngiltere’nin Norwich şehrinden kalkan özel uçakla İstanbul’a geldi. Rashica’yı taşıyan uçak gece 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Rashica’yı havalimanında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.



Kosovalı oyuncu, havalimanına kendisini karşılaşmaya gelen Beşiktaş taraftarlarına üçlü çektirdi. Rashica yaptığı ilk açıklamada "Burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.