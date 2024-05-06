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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa kupalarına doğrudan gidebilmek için Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Beşiktaş, 0-0'lık ilk maçında rövanşında sahasında galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final)

yarı final rövanş maçında taraftarı önünde ile kozlarını paylaşacak. Ankara'da oynanan ilk maçta golsüz beraberlikle ayrılan iki takım, finale yükselebilme şansını rövanş maçında iyi kullanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı yayınlanacak.

İLK MAÇ GOLSÜZ BERABERE SONUÇLANDI

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Rakibini eleyen takım, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final) - 1

İKİ TAKIMIN KUPA SERÜVENİ

Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor, Anagold 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen MKE , bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.

ise diğer turlarda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor'u kupanın dışına itti.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARI MAÇTA YOK

Alınan karar gereği MKE Ankaragücü taraftarı yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

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