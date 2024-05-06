Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş taraftarı önünde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Ankara'da oynanan ilk maçta golsüz beraberlikle ayrılan iki takım, finale yükselebilme şansını rövanş maçında iyi kullanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı yayınlanacak.



İLK MAÇ GOLSÜZ BERABERE SONUÇLANDI



Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.



Rakibini eleyen takım, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

