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Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, 17 yaşındaki santrfor Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen genç futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.

Başkan Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa, gelecek üç sezon daha kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mustafa Hekimoğlu, takımına birer gol ve asistlik katkı sağladı.

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