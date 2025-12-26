Beşiktaş Necip Uysal ve Mert Günok'u kadro dışı bıraktı. "Kendinize kulüp bulun"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, takımın tecrübeli futbolcuları Necip Uysal ve Mert Günok'tan futbol planlamalarında yer olmadığı ve kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Necip Uysal ile Mert Günok'un, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdüreceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.