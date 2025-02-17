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Beşiktaş Necip Uysal'ın ardından 17 yaşındaki Hekimoğlu'nun sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş, Necip Uysal'ın ardından 17 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

Beşiktaş Necip Uysal'ın ardından 17 yaşındaki Hekimoğlu'nun sözleşmesini yeniledi

, 17 yaşındaki santrfor Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen genç futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.

ÜÇ YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA

Başkan Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa, gelecek üç sezon daha kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mustafa Hekimoğlu, takımına birer gol ve asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı

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