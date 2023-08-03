Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman? Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek tur atladı. Adını bir üst tura yazdıran siyah-beyazlı ekibin rakibi ise Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu. İşte, Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.



Temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turundaki ilk maçına 10 Ağustos, rövanş karşılaşmasına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.



TİRANA MAÇINDAN NOTLAR



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek tur atladı.



27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.



39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.



45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



52. dakikada Salih Uçan'ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



56. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1



62. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.

75. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası başlayan karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.