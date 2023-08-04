Beşiktaş-Neftçi Bakü maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Lukas Fahndrich yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukas Fahndrich'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Guillaume Maire yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Lionel Tschudi oldu.



Beşiktaş ile Neftçi Bakü arasındaki ilk karşılaşma 10 Ağustos Perşembe günü Bakcell Arena'da oynanacak. Mücadele saat TSİ 19.00'da başlayacak.



Siyah-beyazlıların Azerbaycan temsilcisi ile yapacağı rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu'nda saat 20.00'de.

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