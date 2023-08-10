Beşiktaş-Neftçi rövanş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın rövanş maçı tarihi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Aboubakar, 23'üncü dakikada Muleka ve 62'nci dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün karşılaşmadaki tek golü ise 79'uncu dakikada Lebon'dan geldi. İşte, rövanş maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü PFK’yı 3-1 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.



Müsabakanın rövanşı ise 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Maça dair detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



4'üncü dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Colley'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



14'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rosier, ceza sahası dışındaki Salih Uçan'ı gördü. Salih pasını bekletmeden Aboubakar'a verdi. Topuğuyla topu önüne alan Aboubakar, dar açıdan yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.



23'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan, sağ taraftaki Gedson'u gördü. Çizgiye kadar inen Gedson'un içeri çevirdiği topu altıpas içinde Muleka yaptığı dokunuşla ağlara gönderdi: 0-2.



29'uncu dakikada kısa paslarla rakip sahada boşluk arayan Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda Brkic topu kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



60'ıncı dakikada Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onur Bulut'tan önce kaleci Brkic meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen top yeniden Muleka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



62'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Önde yapılan baskı sonrasında Neftçi Bakü savunması hata yaptı. Yapılan pas hatası sonrasında penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Salih Uçan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



79'uncu dakikada Neftçi Bakü farkı 2'ye düşürdü. Onana'nın kısa kalan pasında topu önünde bulan Olanare savunma arkasına sarkan Ozobic'i gördü. Ceza sahası son çizgisinde Amartey'den topu kurtaran Ozobic'in yerden pasında müsait durumdaki Lebon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.



87'nci dakikada Neftçi Bakü ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Makhmudov'un vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.



88'inci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Lebon, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ozobic'in vuruşunda Onur Bulut çizgi üzerinde gole izin vermedi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Netfçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti.