Beşiktaş önce attı sonra yedi: Solskjaer "Hayal kırıklığı yaşıyorum" diyerek nedenini anlattı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre'nin Lausanne takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Solskjaer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rakibimiz fiziksel olarak güçlü bir takım. Kornerden gol yedik, hayal kırıklığı yaşıyorum. Sentetik zemin oyuncularım için yeni, sıradışı bir zemin. Galip gelmeyi istiyorduk. Biz kontratak fırsatları bulduk ama arkada da rakibe çok alan verdik. Kornerde de maalesef zayıf bir savunma yaptık.

Laussane'ın kendine has iyi olduğu noktalar var. Sentetik zemini de göze alarak Emirhan, Gabi ve Felix ile kanalları kapatmaya çalıştık. Üçü de çok iyi iş çıkardı. Milot kanat olarak çok iyi mücadele etti. Onun adına mutluyum, golünü attı.

Biz de önümüzdeki hafta biliyorum ki bu atmosferin daha iyisini yaratacağız."

Eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.