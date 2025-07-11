Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini duyurdu
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”
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