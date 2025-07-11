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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini duyurdu

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini duyurdu

, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”

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